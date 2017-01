Uutinen

Kymen Sanomat: Alkuviikon ruokavinkit Starbox-blogista: Kana-fetasalaatti, jauheliha-bataattivuoka ja kalkkuna-paprikatäytteiset tortut Starbox-bloggareita löytyy jälleen monenlaisia alkuviikon ruokavinkkejä. Tässä muutama esimerkki hyvistä ja helpoista arkiruuista! Kana ja feta on yksi Janne Kujalan lemppariyhdistelmistä, joten salaatin idea lähti siitä. Jannen keittiön blogissa on ohje kana-fetapastasalaatin tekemiseen. Anni M:n blogista Niin paljon, että riittää löytyy ohje jauheliha-bataattivuokaan. Annos on melko suuri, joten siitä riittää monelle syöjälle tai parille päivälle. Jos joulun jälkeen tekee edelleen mieli torttuja, kokeile niitä Hempee-blogin mukaan. Jonna Wallin vinkkaa tekemään kalkkuna-paprikatäytteisiä tähtitorttuja. Ohjeella tulee 30 torttua. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/15/Alkuviikon%20ruokavinkit%20Starbox-blogista%3A%20Kana-fetasalaatti%2C%20jauheliha-bataattivuoka%20ja%20kalkkuna-paprikat%C3%A4ytteiset%20tortut/2017521779744/4