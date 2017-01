Uutinen

Kymen Sanomat: SDP:n seuraava puheenjohtaja on joko karhu, lohikäärme tai kotka Sosiaalidemokraattien puheenjohtajakiertue vieraili lauantaina Joutsenossa. Kaikki kolme ehdokasta, Antti Rinne, Tytti Tuppurainen ja Timo Harakka, kertoivat puolueen Kaakkois-Suomen puoluekokousedustajille, miksi juuri hänestä pitäisi tulla seuraava puheenjohtaja. Puheenjohtajapaneelia veti Joutseno-talolla Jouni Backman, joka kysyi ensimmäiseksi puheenjohtajaehdokkailta, mikä eläin heistä kukin olisi. — Karhu, muttei verokarhu, Antti Rinne vastasi. — Lohikäärme, Tytti Tuppurainen vastasi. — No, et kyllä ikinä arvaa. Kotka, Timo Harakka vastasi. On SDP:n seuraava puheenjohtaja sitten karhu, lohikäärme, edessä on kahden vuoden päästä sadantuhannen uuden äänestäjän metsästys, sillä SDP haluaa olla seuraavien eduskuntavaalien suurin puolue. Rinne on omasta mielestään pätevin puheenjohtajaksi, koska hänellä on hommasta kokemusta ja hänen puheenjohtajakaudella SDP:n kannatus on noussut kuusi prosenttia. Tuppurainen korostaa sosiaalidemokraattisen liikkeen vaihtoehtoista voimaa ääntään ja päätään nostavalle oikeistolaiselle rasismille ja populismille, ja Harakka puolestaan uskoo kykenevänsä vastaamaan niihin odotuksiin, joita äänestäjät SDP:hen tällä hetkellä kohdistavat. Kaakkoissuomalaisetkin puoluekokousedustajat ovat kolmen viikon päästä mukana Lahdessa valitsemassa puolueelle uutta puheenjohtajaa ja muuta puolueen johtoa. Puoluekokouksen 500 edustajasta 66 tulee Kaakkois-Suomesta, mikä tekee siitä puoluekokouksen suurimman piirin. Uusimaa on kokouksessa toiseksi suurin piiri 63 edustajallaan. SDP:n uusi puheenjohtaja lähtee eduskuntavaaleihin metsästämään sataatuhatta uutta äänestäjää Kaakkois-Suomen vaalipiirissä demarit saivat viime eduskuntavaaleissa 55 000 ääntä. Jotta puolue saisi koko maassa 100 000 ääntä lisää, Kaakkois-Suomesta pitää löytyä 10 000 uutta demareita äänestävää. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/14/SDP%3An%20seuraava%20puheenjohtaja%20on%20joko%20karhu%2C%20lohik%C3%A4%C3%A4rme%20tai%20kotka/2017521781682/4