Kymen Sanomat: Paateroa esitetään SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtajaksi Kaakkois-Suomen puoluekokousedustajien ryhmä esittää helmikuun puoluekokoukselle kotkalaista kansanedustajaa Sirpa Paateroa SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtajaksi. Paatero ja puolueen puheenjohtajaehdokkaat pistäytyivät Joutsenossa lauantaina.Joutsenon puheenjohtajakiertueella olivat mukana myös ensimmäistä kertaa SDP:n puoluesihteeriksi pyrkivät Hanna Kuntsi, Tuomas Kurttila, Antton Rönnholm sekä Mikko Salmi.Kuntsi on ammattiliitto Pamin yhteiskuntasuhteiden päällikkö, Kurttila on lapsiasiavaltuutettu, viestintätoimistossa työskentelevä Rönnholm on ollut demariministereiden erityisavustajana ja Salmi on Demokraatti-lehden päätoimittaja.— On hyvä, että myös puoluesihteeri olivat paneelissa mukana esittäytymässä. Puoluesihteeri on hyvin olennainen puolueen käytännön työn järjestämisessä, Paatero totesi.Varapuheenjohtajaksi ryhmä esittää Savonlinnasta kotoisin olevaa Teemu Hirvosta ja puoluehallitukseen Niina Malmia Imatralta. Lue koko uutinen:

