Kymen Sanomat: KTP löylytti KuFun 5—1 — ”Halusin vain nähdä hyvän ilmeen” Jalkapallon Kakkoseen valmistautuvan KTP:n ensimmäinen harjoitusottelu päättyi 5—1 (2—0) -voittoon kuopiolaisesta SC KuFu-98:sta. KuFu pelaa niin ikään Kakkosessa, ja sijoittui viime kaudella A-lohkon toiseksi Gnistanin jälkeen. Joukkue on, kuten KTP:kin, tosin vielä vahvasti rakennusvaiheessa. KTP:n päävalmentaja Jari Rantanen sanoi ottelun jälkeen, ettei tuloksella ollut hänelle merkitystä. — Sanoin ennen peliä pojille, että tässä vaiheessa on ihan sama tuleeko voitto vai tappio, haluan vain nähdä hyvän ilmeen. Pääosin se sitä olikin. Pelasimme halukkaasti, halusimme pelata ylöspäin ja olimme hyviä kaksinkamppailuissa. Ne olivat juuri niitä asioita, joita halusin, Rantanen sanoi. KTP:n avausmaalin iski Saku Kvist kovalla kaukolaukauksella. 2—0-osumassa Aleksi Tarvonen sai pystypallon ja keskitti Juho Nykäselle, jonka vedon eteen maalivahti ehti. PeKan nuori Anton Eerola pani paluupallon sisään. Toisella puoliajalla KTP:n ensimmäisen maalin laukoi vuonna 1999 syntynyt KTP-juniori Jimi Lassila hallitulla sijoituksella. 4—0-osuman puski Aleksi Tarvonen Juho Nykäsen antamasta kulmapotkusta. 5—0-maalin teki Lassila, joka laukoi pallon suoraan ilmasta verkkoon Ferdi Balkiranin keskityksen jälkeen. Ottelun viimeisillä sekunneilla pallo kimmahteli KTP:n puolustuslinjan läpi KuFu-pelaajalle, joka pääsi yksin läpi ja ohitti KTP:n maalia vartioineen Jiri Kosken. 21-vuotias Koski pelasi hyvin pelinohjausta ja muutamia reaktiotorjuntoja myöten. Rantasen mukaan KTP on kiinnostunut viime kaudella HJK:n organisaatioon kuuluneesta Koskesta. — Tietenkin olemme kiinnostuneita, mutta raha-asioista en osaa sanoa mitään. Positiivisesti esiintyneestä KTP:stä erityisen hyvin pelasivat muun muassa toppari Sebastian Dolivo, keskikentällä huhkinut Marko Tyyskä sekä maalipaikoille ahnaasti hakeutuneet Tarvonen ja Eerola. KTP:n avaus: Jiri Koski, Topi Pasi, Joonas Vanhanen, Sebastian Dolivo, Oskari Pasanen, Marko Tyyskä, Saku Kvist, Anton Eerola, Aleksi Tarvonen, Juho Nykänen, Niko Ikävalko. Vaihdosta kentälle: Jimi Lassila 45. min, Ferdi Balkiran 45. min, Juho Raivela n. 60 min, Onur Celik n. 65 min. Lue koko uutinen:

