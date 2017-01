Uutinen

Kymen Sanomat: KTP aloittaa tänään harjoituspelit, KuFu-ottelu pelataan Ruonalan hallissa Kakkosen KTP pelaa tänään talven ensimmäisen jalkapallon harjoitusottelunsa. Vastaan tulee Kakkosen pohjoislohkossa pelaava kuopiolainen SC KuFu-98. Ottelu alkaa Ruonalan hallissa kello 14. Vaihtoehtoinen pelipaikka oli Arto Tolsa -areena, mutta KTP tiedotti lauantaiaamuna Facebookissa, että peli pelataan Ruonalassa. KTP:llä on kasassa vasta kuusi pelaajasopimusta. KuFu-pelissä katsastetaan päävalmentaja Jari Rantasen mukaan ensisijassa paikallisia, KTP:n mukana harjoittelevia pelaajia. — Se olisi väärin nykyringissä oleville, jos koko ajan haalisimme uusia pelaajia näytille ja huomio keskittyisi heidän näyttöihinsä. Haluamme antaa nykyisille pelaajille aidon mahdollisuuden taitojen näyttämiseen, ja nykyisessäkin ringissä on paljon hyvin potentiaalisia kavereita. Se on kuitenkin selvää, että esimerkiksi laitapelaajia, kymppipaikan pelaajia ja hyökkääjiä tarvitsemme, Rantanen sanoo KTP:n verkkosivuilla. Ulkopuolisista pelaajista KuFua vastaan pelaa ainakin maalivahti Jiri Koski, 21. Hän kuului viime kaudella HJK:n organisaatioon ja pelasi yhden liigaottelunkin. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/14/KTP%20aloittaa%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20harjoituspelit%2C%20KuFu-ottelu%20pelataan%20Ruonalan%20hallissa/2017321781332/4