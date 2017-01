Uutinen

Kymen Sanomat: Honkalassa lykittiin innolla kilometrin latua Innokkaiden kuntohiihtäjien iloksi pääsi Honkalan hiihtokeskuksessa kiertämään lauantaina kilometrin mittaista latua. Puolen päivän aikaan ladulla lykki kymmenkunta hiihtäjää ja yksi heistä oli kotkalainen Maritta Immonen. — Tämä on minulle nyt ensimmäinen kerta tänä talvena. Myös vuosi sitten aloitin hiihtokauden tammikuussa. Aikaisemmin ei ole ladulle päässyt, koska lunta ei ole ollut missään tarpeeksi. Immonen kertoi hiihtäneensä kuusi kierrosta. Tavoitteena hänellä oli vielä neljä kierrosta eli kymmenen kilometrin saaminen täyteen. Perjantaina tehdyllä koneladulla oli erikoista se, että puoleen väliin saakka pääsi luistellen. Sitten alkoi kahden koneladun osuus. Immosella oli jalassa luistelusukset. — Ei tämä minulle mikään ongelma ole. Ladut hiihdän sitten tasatahtia lykkien. Luistossa ei ole mitään vikaa, vauhti on hyvä. Lauantaina lämpötila oli päivällä hieman plussan puolella, mutta iltaa kohden pakastui. Immonen kertoi hiihtävänsä Honkalan ohella mielellään myös Karhuvuoren kuntoradalla. Hän toivoi lähipäivien tuovan lisää lumisadetta, jotta latuja voidaan tehdä kaikille kaupungin kuntoradoille. Kaupungin nettisivuilla oli viikonloppuna tieto, että lentokentän perinteisen tyylin latu oli avattu perjantaina. — Viime vuonna oli huhtikuussa Kuusamossa hiihtämässä. Suunnitelmissa on tänäkin vuonna Rajalta rajalle -hiihto. Siellä voi viikon aikana kertyä muutama sata kilometriä. Suksissa ja muissa hiihtovarusteissa ei Immosen mielestä kannata nuukailla. Kun varusteet ovat hyvät, on hiihtäminen kivaa ja pitää kunnon hyvänä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/14/Honkalassa%20lykittiin%20innolla%20kilometrin%20latua/2017321781451/4