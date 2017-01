Uutinen

Kymen Sanomat: Arja Koriseva tähdittää Talvisoitantoja Haminassa Arja Koriseva esiintyy päätähtenä perinteisessä Talvisoitannot -konsertissa, joka pidetään RUK:n Maneesissa helmikuussa. Lions Club Hamina/Bastionin järjestämällä tapahtumalla kerätään varoja seudun nuorisotyön tukemiseen Haminassa toimivien nuorisotyötä tukevien järjestöjen kautta. Kevyen musiikin suurkonsertti pidetään nyt 22. kerran. Vuosittain se on kerännyt salintäyteisen yleisön ja samaan pyritään jälleen. — Vehkalahti-salista siirryttiin muutama vuosi sitten Maneesiin. Yleisömäärä onkin kasvanut edelleen isomman salin ja houkuttelevien esiintyjien ansiosta. Kaksi vuotta sitten 20-vuotisjuhlassa tupa oli aivan täynnä ja nyt uskomme taas, että Korisevan vetovoima riittää täyttämään salin. Silloin puhutaan noin 900 kuulijan määrästä, kertoo Kai Huopainen, joka on talvisoitantojen pitkäaikainen solisti ja nousee lavalle tänäkin vuonna. Huopainen toimii päätyönään kanttorina Haminan seurakunnassa. Konsertissa hän laulaa neljä kappaletta. Illan kolmas solisti on tenori Juha Hostikka, joka on tullut tunnetuksi oopperalaulajana. Talvisoitannot on periteisesti pidetty tammi-helmikuun vaihteen tienoilla. Huopaisen mukaan Arja Korisevan kalenterista sopiva ajankohta löytyi suhteellisen helposti. Kymmenhenkisen orkesterin kapellimestarina toimii Jari Puheloinen. Lippujen ennakkomyynti on Haminassa Suomalaisessa kirjakaupassa. Talvisoitannot RUK:n Maneesissa Haminassa sunnuntaina 5.2. kello 14. Lue koko uutinen:

