Kymen Sanomat: 1920-luvun tyyppikoulu muuttuu huone kerrallaan kakkoskodiksi Elina Sjögrén ja Harri Sjögrén olivat jo etsiskelleet jo vuosia kakkoskodiksi remontoitavaa hirsirakennusta. — Harri pitää purkamisesta ja rakentamisesta. Minä pidän vanhoista huonekaluista ja sisustamisesta, Elina Sjögren kertoo. Heillä oli kaksi ehtoa. Ensinnäkin kohteen piti sijaita niin lyhyen matkan päässä Ristiinan-kodista, että sinne ehtii arki-iltaisinkin rentoutumaan. Toiseksi rakennuksen pitäisi olla mahdollisimman alkuperäisessä kuosissa. Soikkalan 1928 rakennettu uusklassistista suuntausta edustava koulu täytti nämä ehdot. Etäiset antiikin vaikutteet näkyvät lautavuoratun julkisivun ulkonevissa seinäpilareissa, pilastereissa. Ikkunat on klassismin ihanteiden mukaisesti sijoitettu symmetrisesti. Samaa tyyliä pilastereineen noudattavat myös ulkorakennus ja sauna. Koulukäyttö oli loppunut 2002 ja sen jälkeen rakennuksessa oli ollut vuokralaisia. Remontissa ja sisustamisessa Sjögrénien yksi johtoajatus on ollut, että rakenteet näkyisivät. Jos talo tehty hirrrestä sen pitäisi näkyä sisäpuolellakin. Talosta poistettiin muovi- ja linoleum-matot sekä parin juhannuskokon verran lastulevyjä ja pinkopahveja. — Onneksi alta löytyi hyväkuntoisia hirsi-, lankku- ja paneelipintoja. Keittiön liesinurkkauksessa rustiikkia ulkonäköä luo rosoinen puhtaaksimuurattu pinta. Alunperin muurausta on todennäköisesti peittänyt rappaus. Vajaassa 400 on pariskunnan remontti- ja sisustusharrastukselle riittänyt haastetta. Koko taloa ei vielä käyty läpi. Elina Sjögrén kertoo sisustavansa pienellä budjetilla. Tavallisten kirppareiden lisäksi nettikirpparit ja sivustot ovat olleet ahkerassa käytössä. Kaikista lähimpänä tavoitetta ovat keittiö ja vanhempien makuuhuone. Vanhoja huonekaluja ja esineitä hankkiessaan Sjögrén saattaa selvittää netin avulla esineen taustatietoja, mutta unohtaa ne sitten saman tien. Hänelle ei ole oleellista se, että esine on jonkun kuuluisan muotoilijan tekemä tai retroklassikko. — Tärkeintä on se, miltä se näyttää ja että se sopii tunnelmaan. Keittiön hillityn sinikukkaisen tapettimallin nimi Isoäidin aikaan kertoo Sjögrenin sisustusvisiosta. — Tavoitteena on sellainen 1920-luvun mummola. Lue lisää Sjögrénien projektista päivän lehdestä. Lue koko uutinen:

