Uutinen

Kymen Sanomat: Virolahden uusi panimo esittäytyy Kymenlaakso sai uuden panimon viime vuonna. Takatalo & Tompuri Brewery toi uudet oluensa joulun alla kauppoihin ja ravintoloiden hanoihin. Toimintaa käynnisteltiin noin puolitoista vuotta ja panimolaitteet tulivat Virolahdelle viime kesän lopulla. Takatalo & Tompuri on osa maailmanlaajuista pienpanimobuumia. Suomessa pienpanimoita on jo yli seitsemänkymmentä ja uusia on perusteilla. Näiden panimoiden tavoitteena on laajentaa kuluttajien kokemuksia erilaisista oluista ja tehdä niitä hyvin paikallisesti. Panimon omistavat Mikko Suur-Uski ja Juha Kokkala. Oluen valmistukseen tarvittava mallasohra kasvatetaan heidän omilla pelloillaan. Myös vesi pumpataan omista kaivoista. Panimon nimi tulee tiloista, jotka ovat olleet Virolahdella jo yli 300 vuotta. Panimo kertoo tuotteistaan baari Kujansuussa Klamilan Olutsillan tilaisuudessa lauantaina 14.1. kello 15. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/13/Virolahden%20uusi%20panimo%20esitt%C3%A4ytyy/2017321767797/4