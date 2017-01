Uutinen

Kymen Sanomat: Virolahdelle rakennettava Zsar Outlet Village saa vuokralaisikseen tunnettujen merkkien brändimyymälöitä Virolahdelle, Vaalimaan raja-aseman tuntumaan toteutettava outlet-ostoskylä Zsar Outlet Village on allekirjoittanut vuokrasopimukset Niken, Hugo Bossin, Guessin, Le Creuset’n ja Maya Mayan kanssa. Zsariin tulee ensimmäisessä rakennusvaiheessa 65 pääasiassa kansainvälistä muoti- ja kodintarvikeliikettä. Toisen vaiheen valmistuttua ja täydessä laajuudessaan Zsarin kokonaispinta-alaksi tulee 20 000 neliömetriä ja liikkeitä tulee olemaan noin 110. Lisäksi kylään tulee noin 1 000 ravintola- ja kahvilapaikkaa. Zsarin varausaste on tällä hetkellä noin 80 prosenttia. 40 miljoonan euron outlet-keskuksen rakentaminen käynnistyy tänä vuonna ja se aukeaa 2018. Zsarin kaltaisia täysimittaisia outlet-ostoskeskuksia on muualla Euroopassa reilut 200, ja niiden yhteenlaskettu kokonaismyynti vuonna 2014 oli noin 12 miljardia euroa. Outlet-keskuksissa muoti-, koru-, kosmetiikka- ja kodintarvikebrändit myyvät mallistostaan poistuvia tuotteitaan 30—70 prosenttia normaalihintoja edullisemmin. Brändit toimivat outleteissa omalla liikkeellään. Siksi esimerkiksi Nike ja Maya Maya avaavat Zsarissa ensimmäisen virallisen liikkeensä Suomessa. Myös Hugo Bossin, Guessin ja Le Creuset’n liikkeet ovat brändien itsensä pyörittämiä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/13/Virolahdelle%20rakennettava%20Zsar%20Outlet%20Village%20saa%20vuokralaisikseen%20tunnettujen%20merkkien%20br%C3%A4ndimyym%C3%A4l%C3%B6it%C3%A4/2017321777831/4