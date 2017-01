Uutinen

Kymen Sanomat: Uudet tilat miellyttävät Langinkosken koulun oppilaita Langinkosken koulun oppilaat ovat siirtyneet maanantaina 9. tammikuuta entiseen metsä- ja puutalousoppilaitokseen Savottaan oman koulunsa purku- ja rakennustöiden ajaksi. Langinkosken koulu päätettiin purkaa sisäilmaongelmien takia. Peruskorjaus hylättiin mahdollisuutena, koska se olisi kustannuksiltaan vastannut uuden koulun rakentamista. — Ensimmäiset päivät ovat menneet uuteen sijaintiin asettumisessa. Oppilaiden tutustuttaminen uuteen pää- ja lisärakennukseen vie aikaa, mutta opetus on saatu jo pyörimään uusissa tiloissa, kertoo Langinkosken koulun rehtori Heidi Honkanen. Langinkosken koulun oppilaat ovat olleet tyytyväisiä uusiin väliaikaisiin koulutiloihin. Oppilaita on kuitenkin rasittanut koulumatkan pituuden kasvu ja joukkoliikenneyhteyksien rajallisuus Mussalossa. — Koulumatkan pidentyminen 3 kilometrillä tarkoittaa, että monet joutuvat nyt käyttämään kahta linja-autoa päästäkseen kouluun, kertoo välituntiaan viettävä Janita Brunila. Honkasen mukaan oppilaiden matkaongelmat ovat koululla tiedossa ja kaupungin liikennepäällikkö Simo Virtasen kanssa on järjestetty lisävuoroja julkiseen liikenteeseen oppilaiden koulumatkoja varten. Myös koulun omilla internetsivuilla on taulukoitu bussien aikataulut oppilaille. Sisäilmaongelmista kärsivä Langinkosken koulu tullaan purkamaan aikataulussaan kesäkuussa. Oppilaiden aikaistettu siirtyminen uusiin tiloihin ei tule vaikuttamaan koulun purkamiseen tai rakentamiseen. Aikaisimmillaan Langinkosken koulun oppilaat pääsevät uuteen koulurakennukseen vuoden 2019 aikana. Jesse Vanhala Lue koko uutinen:

