Kymen Sanomat: Tieltä ulos ajanutta rekkaa nostetaan Takamaantien kohdalla Myöhään torstaina illalla tieltä ulos ajaneen hakerekan nosto on aloitettu Kotkan ja Kouvolan välisellä valtatie 15:llä. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä kyseisessä kohdassa, noin 1,3 kilometriä Rantahaasta Kouvolaan päin Takamaantien kohdalla. Tapahtumapaikalla on liikenteenohjaus. Nostotyö on aloitettu perjantaina iltapäivällä kahden jälkeen. Lue koko uutinen:

