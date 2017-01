Uutinen

Kymen Sanomat: Tänään on perjantai ja 13. päivä — kerro oletko taikauskoinen! Perjantai 13. päivä on yleisen taikauskoisen käsityksen mukaan epäonnen päivä. Se on ilmeisesti lähtöisin kahdesta erillisestä taikauskoisesta käsityksestä: perjantai on huonon onnen päivä ja 13 huonon onnen luku. Jossakin vaiheessa nämä kaksi näkemystä ovat sulautuneet yhteen. Sanonnan käyttö tunnetaan 1800-luvun lopulta alkaen. Yleiseksi uskomus on tullut vasta 1900-luvulla, minkä on väitetty johtuneen Thomas Lawsonin vuonna 1907 julkaisemasta romaanista Friday the Thirteenth. Onko 13. päivä ja perjantai sinulle epäonnen yhdistelmä? Osallistu äänestykseen ja kommentoi asiaa alla olevassa tekstilaatikossa. Lue koko uutinen:

