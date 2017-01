Uutinen

Kymen Sanomat: Poksin kirurgien määrä riittää päivystysleikkauksiin — potilaita ei sittenkään olla siirtämässä Kotkaan tai Lahteen Päivystyskirurgiset leikkaukset ovat jatkumassa Pohjois-Kymen sairaalassa toistaiseksi entiseen tapaan. Näin käy, jos aikuisväestön lautakunta hyväksyy ensi keskiviikkona asiasta tehdyn viranhaltijaesityksen. Esityksen mukaan Poksin kirurgien ja anestesialääkäreiden määrä on riittävä toiminnan jatkamiseksi. Hoitajia on siirtynyt sairaalan epävarman tulevaisuuden takia muille osastoille, mutta myös nykyisen hoitohenkilöstön katsotaan riittävän. Aiemman suunnitelman mukaan helmikuusta alkaen Kymenlaakson keskussairaalaan aiottiin siirtää noin kuusi päivystysleikkauspotilasta päivässä. Myös potilaiden siirtoa Päijät-Hämeen keskussairaalaan pohdittiin. Taustalla oli kirurgien liian vähäinen määrä Poksissa. Marraskuussa Poksin palkkalistoilla oli kolme kirurgian erikoislääkäriä, vaikka tavoitemäärä oli kuusi. Sittemmin vajetta on saatu täytettyä ostamalla palveluja entistä enemmän keikkakirurgeilta. Myös erikoistuvia lääkäreitä on ollut käytettävissä odotettua enemmän. Lautakunnan esityksessä varaudutaan myös siihen, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistus voi muuttaa sairaalan leikkaustoiminnan tarvetta. Poksissa varaudutaan siihen, että päivystysleikkaukset voidaan siirtää toiseen sairaalaan kahden kuukauden varoajalla. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/13/Poksin%20kirurgien%20m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4%20riitt%C3%A4%C3%A4%20p%C3%A4ivystysleikkauksiin%20%E2%80%94%20potilaita%20ei%20sittenk%C3%A4%C3%A4n%20olla%20siirt%C3%A4m%C3%A4ss%C3%A4%20Kotkaan%20tai%20Lahteen/2017521775724/4