Kymen Sanomat: Lumisade tuo teille aurauskaluston — katso miten kohtaat aura-auton turvallisesti liikenteessä Lumipyry tuo tien päälle taas aurauskalustoa. Aura-auton kohdatessa tai sitä ohittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota näkyvyyteen, omaan nopeuteen ja ajolinjaan. Aura-auton ohittaminen on jätettävä hetkeen, jolloin edessä aukeavan tien voi nähdä kunnolla. Myös aura-auton leveys ja ajolinja voivat hankaloittaa ohitusta. Ohituksen turvallisuus on varmistettava aina sitä harkittaessa. — Kannattaa miettiä, onko aura-autoa ylipäätään välttämätöntä ohittaa. Kun aura on liikkeellä, on keli yleensä huono – ja vielä huonompi sen edellä. Jos ohitusta ei ole pakko tehdä, kannattaa se välttää, kehottaa koulutusohjaaja Toni Vuoristo Liikenneturvasta. Ohittamista on myöskään turha kiirehtiä, sillä aura-auton kuljettaja on ohjeistettu aika ajoin päästämään ohi taakseen tullut jono. Ohitusmahdollisuutta kannattaa odottaa rauhassa ja keskittyä tilanteeseen ilman häiriötekijöitä. — Riskialtis ohitus voi pahimmillaan luoda vaaratilanteen myös muille tienkäyttäjille, esimerkiksi vastaantulevalle liikenteelle, muistuttaa Vuoristo Kun aura-auto tulee vastaan, on syytä pyrkiä pitämään oma nopeus maltillisena ja valita ajolinja mahdollisimman läheltä tien oikeaa reunaa. — Koska aura-auton on kolattava myös tien keskiosan lumivalli, saattaa auran toinen reuna ulottua myös vastaantulevien kaistalle. Tämä on huomioitava omassa ajolinjassa, ettei tule epämiellyttäviä yllätyksiä, Vuoristo sanoo. Vaikka aura työntää kinosta tien laitaan, voi kevyt pakkaslumi pöllytä ja viedä näkyvyyden pahimmassa tapauksessa kokonaan. Mahdolliseen näkyvyyden hetkelliseen katoamiseen on hyvä varautua ennakkoon, niin välttyy tarpeettomalta säikähdykseltä. — Kannattaa pyrkiä katsomaan mahdollisimman kauas, koska näkyvyys on usein huonoimmillaan juuri aura-auton kohdalla, vinkkaa Vuoristo. Lue koko uutinen:

