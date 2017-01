Uutinen

Kymen Sanomat: Lindelöf toivoo, että neuvottelutulos hyväksytään Kotkassa Kotkan kaupunginjohtaja Henry Lindelöf toivoo, että kotkalaispäättäjät hyväksyvät KSOY:n osakkeista syntyneen neuvottelutuloksen. Ratkaisu on esillä kaupunginhallituksessa maanantaina ja lopullisen sinetin laittaa kaupunginvaltuusto muutaman viikon kuluttua. Neuvottelutuloksen hyväksymisen puolesta puhuu Lindelöfin mielestä se, että saadakseen saman hyödyn ulkopuoliselta ostajalta osakkeista pitäisi saada aika paljon enemmän kuin 73 miljoonaa euroa. Hän viittaa 13 miljoonan euron sakkoon, joka tulisi osakassopimuksen rikkomisesta. Kymenlaakson Sähkön hallintoneuvoston kouvolalainen puheenjohtaja Kimmo Jokiranta (kesk.) on varma, että yhtiön kehittäminen tai osingonmaksukyky ei omistusjärjestelyjen takia vaarannu. — Vihdoinkin ratkaisu on löytynyt. Yhtiön toiminnan rauhoittamiseksi tällainen vekslaaminen on saatava loppumaan. Eija Anttila, Janne Rönkkö Lue koko uutinen:

