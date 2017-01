Kotkan Tall Ships Races -tapahtumaan kaksi uutta eksoottista vierasta

Kuva: The Tall Ships Races

Kotkan Kantasatamassa järjestettävään suurten purjealusten Tall Ships Races - tapahtumaan on aikaa tasan puoli vuotta ja kotkalaisjärjestäjät ovat saaneet varmistuksen kahdesta uudesta eksoottisesta laivavieraasta.

Tapahtumaan on vast’ikään ilmoittautunut kaksi A-luokan alusta, Omanin kuninkaallisen laivaston upea helmi Shabab Oman II ja tähän mennessä tapahtuman kaukaisin vieras, Rio de Janeirossa kotisatamaansa pitävä, Brasilian laivaston hieno Cisne Branco.



Shabab Oman II on Omanin kuninkaallisen laivaston varsin uusi alus, sillä se on valmistunut vasta vuonna 2014. Alus rakennettiin nimensä mukaisesti korvaamaan edeltäjänsä, jo ikääntyneen Shabab Omanin.

Pituutta tällä kolmimastoparkilla on keulapiikkeineen noin 110 metriä ja korkeimman maston huippu heiluu lähes 58 metrin korkeudessa. Aluksen miehistön koko on 90, joista ammattilaisia on 54 ja harrastajia, kuten nuorisopurjehtijoita 36.



Cisne Branco on sekin valtion eli laivaston alus ja sen kotisatama on siis Rio de Janeiro Brasiliassa. Alus rakennettiin Amsterdamissa, jossa se valmistui vuonna 1999 ja laskettiin vesille helmikuussa 2000.

Cisne Branco on vapaasti suomennettuna ”Valkoinen joutsen”. Aluksella on pituutta reilut 88 metriä ja maston korkeus on lähes 45 metriä. Miehistöä alukseen sopii yhteensä 84, joista 60 on ammattiväkeä eli laivaston sotilaita ja loput 24 nuorisopurjehtijoita tai muita alan harrastajia.





Kotkan Tall Ships Races -tapahtumaan on ilmoittautunut nyt jo 11 kaikkien suurimpaan eli A-luokkaan kuuluvaa alusta.

Kaikkiaan ilmoittautuneita aluksia on nyt yhteensä 62 ja kun ilmoittautuminen jatkuu aina vappuun asti, on todennäköistä, että tavoite 100 aluksesta täyttyy kevääseen mennessä.