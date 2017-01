Uutinen

Kymen Sanomat: Kiiskijärven sillan painorajoitusta syytä noudattaa, vaikka siitä ei erikseen tiedotettu Virolahden Kurkelassa sijaitsevan Kiiskijärven sillan painorajoitus on pudotettu 10 tonnista 5 tonniin. Kyläläiset tulivat tietoisiksi painorajoituksen muutoksesta, vasta kun sillan lähellä oleva painorajoitusmerkki vaihtui. — Siitä olisi tottakai pitänyt tiedottaa ja siitä on tullut valituksia. Tässä on tapahtunut selvä tietokatkos. Sillan yleistarkastukset tehdään viiden vuoden välein ja kyseinen silta tarkastettiin viime kesänä. Tarkastuksen tuloksena havaittiin, että sen alusrakenteet olivat erittäin huonossa kunnossa, joten meidän oli pakko alentaa painorajoitusta, muuten voi käydä huonosti. Nythän painorajoitus on 5 tonnia ja ajoneuvoyhdistelmille 8 tonnia. Puusillan käyttöikä on 50 vuotta. Silta on tehty vuonna 1967 eli tänä vuonna tulee 50 vuotta täyteen, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen projektipäällikkö Seppo Mielonen sanoo. Hänen mukaansa rajoitusta on syytä noudattaa. — Vastuu on sillä, joka rajoituksen ylittää. En suosittele, että kukaan menee sille ylipainolla. Olen nähnyt viime kesän tarkastuksen kuvat ja ne järven pohjaan asennetut paalut ovat todella huonossa kunnossa, joka kolmas niistä on ihan laho. Mielosen mukaan ELY-keskus ratkaisee ensi kesän aikana, mitä sillan suhteen tehdään. Hänen käsityksensä mukaan sitä ei kannata korjata, joten edessä on todennäköisesti sillan uusiminen. Mikäli uusiminen viivästyy, voidaan silta myös joutua väliaikaisesti sulkemaan. Lue lisää aiheesta päivän lehdestä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/13/Kiiskij%C3%A4rven%20sillan%20painorajoitusta%20syyt%C3%A4%20noudattaa%2C%20vaikka%20siit%C3%A4%20ei%20erikseen%20tiedotettu/2017321774332/4