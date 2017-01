Uutinen

Kymen Sanomat: KSOY ja Kotkan kaupunki sopimukseen: Kotka saa noin 73 miljoonaa euroa Kymenlaakson Sähkö Oy ja Kotkan kaupunki ovat päässeet neuvottelutulokseen Kotkan omistamista KSOY:n osakkeista. KSOY tulee ehdottamaan osakaskunnilleen, että yhtiö ostaa Kotkan kaikki osakkeet 73,2 miljoonalla eurolla. Summa pitää sisällään Kotkan saaman viime vuoden osingon. Yhden osakkeen hinnaksi muodostuu 1132 euroa. Kauppa on tarkoitus toteuttaa heinäkuun alkuun mennessä. Neuvottelutulos on kompromissi viime syksyn 1000 euron ja loppuvuonna Kotkan vaatiman 1400 euron välillä. Neuvottelutulos lähtee nyt hyväksyttäväksi jokaiseen osakaskuntaan. Viime syksynä aikaan saatu neuvottelutulos ajautui karille, kun Kouvolan kaupunki hermostui Kotkan Energian ja Haminan Energian yhteisesti omistaman Karhu Voiman asteltua kuluttajasähkömarkkinoille. — Pääsimme osakkeen hinnasta omistajien ja yhtiön näkökulmasta tyydyttävään neuvotteluratkaisuun. Omistajillemme yhtiön nykyisen toimintamallin ja omistusrakenteen säilyminen on tärkeää. Hinnanmäärityksessä huomioitiin aiempien arvonmääritysten lisäksi myös osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen reunaehdot, Kymenlaakson Sähkön toimitusjohtaja Aku Pyymäki kertoo osakkeen hinnanmuodostuksesta. — Kotkan kaupungin kannalta neuvottelussa saavutettiin tavoiteltu ratkaisu. Pystymme kuittaamaan tällä alijäämäämme ja saamme myös taseeseen varoja käytettäväksi kärkihankkeisiimme, sanoo kaupunginjohtaja Henry Lindelöf. Kymenlaakson Sähkö rahoittaa osakkeiden hankinnan myymällä vähemmistöosuuden tytäryhtiöstä tai toteuttamalla muun järjestelyn Kymenlaakson Sähköverkko Oy:ssä. Rahoitusjärjestelyyn liittyvät neuvottelut ovat käynnistymässä. —Kotkan kaupungin kanssa neuvoteltu ratkaisu käsitellään 11 muussa omistajakunnassamme niin pian kuin mahdollista. Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n vähemmistöosuuden kauppaa valmistellaan samaan aikaan. Tavoitteena on, että kaikkien omistajien hyväksyttyä neuvotteluratkaisun, saatamme omistusjärjestelyt päätökseen heinäkuun alkuun mennessä, Pyymäki arvioi. Eija Anttila Lue koko uutinen:

