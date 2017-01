Uutinen

Kymen Sanomat: Hypon pääekonomisti: Asuntolaina pysyy edullisena tänäkin vuonna Asuntolaina- ja asuntokauppamarkkinoilla vuosi 2017 on todennäköisesti vähintään yhtä hyvä kuin edellinen. Näin arvioi pääekonomisti Juhana Brotherus Suomen Hypoteekkiyhdistyksestä (Hypo). Hypo on asumiseen erikoistunut luottolaitos. Suomalaiset kotitaloudet nostavat asuntolainaa vuosittain yhteensä noin 15 miljardia. Suomen pankin tilastojen mukaan yksistään viime vuoden marraskuussa uusia asuntolainoja otettiin 1,5 miljardin euron edestä. Suomessa kotitalouksien asuntolainakannan keskikorko on euromaiden matalin. Marraskuussa asuntolainan keskikorko oli 1,16 prosenttia. Brotherus arvioi, että kuluvana vuonna oman asunnon lainoittaminen on liki yhtä edullista kuin vuonna 2016. Tämän viikon maanantaina 12 kuukauden euribor oli -0,088. Se on asuntolainojen yleisimmin käytetty viitekorko. Kuuden kuukauden korko oli -0,230, kolmen kuukauden -0,322 ja yhden kuukauden -0,371. — Euribor-korot pysyvät nykylukemissa ainakin vuoden päivät, Brotherus sanoo. Tällä hetkellä uuden asuntolainan lainakorko muodostuu käytännössä vain pankin marginaalista. Se määritellään pitkälti asiakaskohtaisesti. Ekonomistit ovatkin olleet hyvin yksimielisiä siitä, ettei keskuspankki koske vielä pitkään aikaan ohjauskorkoonsa, joka vaikuttaa euriboriin. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/13/Hypon%20p%C3%A4%C3%A4ekonomisti%3A%20Asuntolaina%20pysyy%20edullisena%20t%C3%A4n%C3%A4kin%20vuonna%20/2017521775716/4