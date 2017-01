Uutinen

Kymen Sanomat: Haminan kirjastogalleria täyttyi lasten taiteesta — esillä on muun muassa leppäkerttu nimeltä Vuokko — Vau. Huudahdus kuuluu Haminan kirjastogallerian ovelta. Linnoituksen päiväkodin Peuhunallet-ryhmä on tullut tutustumaan pääkirjaston alakerrassa avautuneeseen näyttelyyn, jossa on esillä haminalaisten lasten töitä. Teokset valmistuivat kuntataiteilija Pia Liilan ohjauksessa viime syksynä. Toppa-asuihin pukeutuneet lapset löytävät pian omat työnsä muiden joukosta. Heidän taiteilemansa veikeät paperimassaötökät odottavat katsojia silkkipaperin päällä. Neljä- ja puolivuotias Vuokko Vainio esittelee omaa ötökkäänsä ylpeänä. — Tämä on leppäkerttu. Sen nimi on Vuokko. Vieressä seisova neljävuotias Sinna Lehtonen kertoo valmistaneensa örkin, jonka nimi on Mansikka. Peuhunallet askarteli Liilan kanssa kahteen otteeseen syyskuussa 2016. Lastentarhanopettaja Hanna-Kaisa Suni kertoo, että tavallisestikin viikottain askartelevat lapset olivat kuntataiteilijan vierailusta todella innoissaan. — Tämä porukka on kova askartelemaan. Projekti oli ihan huippuhauska. Lapset ovat kehuneet sitä paljon, Suni toteaa. — Tämä oli kivoin askartelu ikinä, Vuokko Vainio vahvistaa. Kouvolalainen kuva-artesaani Pia Liila toimi Haminan kuntataiteilijana kolmen kuukauden ajan viime syksynä. Tänä aikana hän työskenteli paikkakunnan päiväkodeissa, esikouluissa ja alakouluissa pitäen lapsille kuva- ja käsityötaiteen oppitunteja. Ryhmiin osallistui yhteensä 228 pienempää lasta ja 457 alakoululaista sekä heidän opettajat ja ohjaansa. Päiväkoti- ja esikouluryhmien töiden lisäksi kirjastogalleriassa on esillä piirroksia ja yleisötaideteos Ryijy, jotka syntyivät Valojen yö -tapahtumassa viime syyskuussa. Haminalaisten lasten töitä Haminan kirjastogalleriassa 28.1. asti. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/13/Haminan%20kirjastogalleria%20t%C3%A4yttyi%20lasten%20taiteesta%20%E2%80%94%20esill%C3%A4%20on%20muun%20muassa%20lepp%C3%A4kerttu%20nimelt%C3%A4%20Vuokko/2017321779069/4