Uutinen

Kymen Sanomat: Elvytyksiä ja synnytyksiä - ambulanssi tekee muutakin kuin vain kuljettaa potilaita Kun hätä on suurin, niin apu on lähellä, tai ainakin nopeasti tulossa. Hätätapauksissa ambulanssi saapuu enimmillään kahdeksan minuutin kuluttua hälytyksestä noutamaan potilasta. Ambulanssissa kartoitetaan potilaan hoidontarve ja tehdään jo mahdollisesti tarvittavia toimenpiteitä. Yleisimmät ensihoidolliset toimenpiteet ovat lääkehoitoja, mutta tarvittaessa ambulanssissa myös elvytetään, annetaan sydämen liuotushoitoja ja jopa avataan rintakehä. Tätä nykyä suurin osa ensihoidon tehtävistä on sairaiden ikäihmisten hoitoa, mutta ambulanssi on ollut paikalla ihmisten alkutaipaleilla. Viime vuonna Kymenlaakson ambulansseihin syntyi kymmenkunta lasta. Lue lisää perjantain Kymen Sanomista Lue koko uutinen:

