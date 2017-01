Uutinen

Kymen Sanomat: Ajokeli on vaarallisen huono Etelä-Kymenlaaksossa Ilmatieteen laitos varoittaa eteläkymenlaaksolaisia autoilijoita vaarallisen huonosta ajokelistä. Myös jalkakäytävät ovat paikoin erittäin liukkaita, koska niillä olevan jään päällä on ohut lumipeite tai lumi tamppaantuu. Lumi ja räntäsade jatkuu puolen päivän tienoille asti ja lämpötila kohoaa pari astetta plussan puolelle. Myös lauantaina sataa lunta ja on kaksi astetta pakkasta. Tuuli tekee pakkasesta purevamman tuntuista. Sunnuntaina pakkanen kiristyy neljään asteeseen ja iltapäivällä aurinko voi kurkistella pilvien lomasta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/13/Ajokeli%20on%20vaarallisen%20huono%20Etel%C3%A4-Kymenlaaksossa/2017321776561/4