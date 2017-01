Uutinen

Kymen Sanomat: Air Canada palaa tuttuun saliin — KTP kohtaa BC Nokian KTP palaa kolmen vierasottelun jälkeen Korisliigan kotipelien pariin. Kotkalaisten kuudesta voitosta viisi on tullut Karhuvuoressa. Vierailija BC Nokia aloitti kauden hyvin, mutta on viime viikkoina vajonnut taulukossa alaspäin. Nokialaiset ovat voittaneet kuudesta viime ottelustaan vain yhden. Vieraissa saldo on KTP:n kanssa identtinen: yksi voitto, Uudestakaupungista, ja jo alkusyksystä. KTP:ssä pelaa tällä kaudella kaksi viime kaudella Nokialla palloilutta pelaajaa, Joni Herrala ja Daniel Bailey. Nokialla taas on riveissään kolme miestä, jotka jossain vaiheessa uraansa ovat kantaneet KTP:n paitaa: Joni Harjula, Aleksi Akpaso ja uusimpana Sefton Barrett. ”Air Canada” korvasi joulukuussa Ra Anthony Sandersin ja on sen jälkeen tehnyt neljässä ottelussa keskimäärin 12,5 pistettä ja ottanut 5,8 levypalloa per peli. Nokia vaihtoi joulukuussa myös päävalmentajaa: Ilpo Rantanen sai tappioputken jatkuessa lähteä ja seuran urheilutoimenjohtaja Ville Tuominen tarttui taktiikkatauluun. — KTP:n vahvistukset voivat hyvänä päivänä voittaa pelin kuin pelin, ja varsinkin Gayn ja Prattin pysäyttäminen on prioriteettilistan kärjessä, Tuominen sanoi Korisliigan verkkosivustolla. KTP:n käskijä Ray Ailus odottaa joukkueeltaan jotain samaa kuin keskiviikkoisen Kauhajoki-ottelun alkupuolella. — Lähdemme hakemaan samaa hyökkäyspeliä kuin keskiviikon ensimmäiset 10 minuuttia. Pelit täytyy pelata oikeille paikoille ja oikeille miehille, Ailus sanoo. Kauhajoella KTP:n loistavasti toiminut hyökkäyspeli tukehtui isäntien paikkapuolustukseen. — Meidän täytyy valmistautua paremmin paikkaprässiin ja viisi-vastaan-viisi-paikkapuolustustusta vastaan pelaamiseen, Ailus myöntää. KTP:n alustavassa kokoonpanossa Markus Moleniuksen ja Vili Nymanin nimen perässä on kirjaimet GTD. Heidän pelaamisensa selviää siis vasta ottelun alla. KTP-Basket—BC Nokia, Korisliigaa Steveco-areenalla Karhuvuoressa tänään kello 18.30. Lue koko uutinen:

