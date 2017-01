Uutinen

Kymen Sanomat: Venäläiskuljettajat tulkitsivat opasteita väärin ja ajoivat joukolla rekkaparkkiin Liikenneympyrän opasteita on jouduttu peittämään E18-tiellä Vaalimaan raja-aseman tuntumassa. Syynä ovat venäläiset henkilöautoilijat, jotka ovat tulkinneet nykyisiä opasteita väärin ja ajaneet reilu viikko sitten avatulle rekkaparkin alueelle. Rekkaparkki on sallittu ainoastaan rekoille eikä sen kautta pääse muilla ajoneuvoilla ylittämään rajaa. Projektijohtaja Lars Westermark Liikennevirastosta sanoo, että uudet opasteet peitettyjen tilalle saadaan parissa viikossa. — Saimme tässä sellaisen opetuksen, että opasteiden perusmitoitus, jollainen on ympäri Suomen, ei täällä ihan päde. Täytyy siis miettiä myös, miten naapurimaan autoilijat ajattelevat. Joitakin opasteita joudutaan muuttamaan tästä syystä. Ennen kuin saamme uusia opasteita, jouduimme turvautumaan karvalakkimalliin eli peitimme tietyt opasteet. Se auttoi heti, Westermark sanoo. Hänen mukaansa opastuksessa tullaan käyttämään selkeitä symboleita, koska Suomessa ei saada käyttää opastuskielenä kuin suomea ja ruotsia. — Vain tietyissä erikoismerkeissä saa olla muutakin kieltä, mutta virallisissa opasteissa ei teksti saa olla kuin suomeksi ja ruotsiksi. Lue koko uutinen:

