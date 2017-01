Uutinen

Kymen Sanomat: Simmonsin PeKa-debyytti tänään — ”Taitava, monipuolinen ja hyvässä kunnossa” Peli-Karhut ja Lappeenrannan Catz tottuivat vuosien ajan pelaamaan melkein kaksistaan naisten korisliigan kirkkaimmista mitaleista, mutta ajat ovat muuttuneet. Kun joukkueet tänään kohtaavat Kotkassa, PeKa majailee sarjan tyvipäässä, ja viisi peräkkäistä mestaruutta voittanut Catzkin on hävinnyt jo seitsemän ottelua. PeKa on sarjassa viimeistä edellisenä 10 pisteellä, mutta tasaisessa keskiryhmässä erot ovat tiiviitä, eikä PeKa ole viidentenä olevia Kouvottaria perässä kuin neljä pistettä. Catz on neljäntenä 18 pisteessä. — Sarja on kovatasoinen, eikä pitkiä voittosarjoja ole helppoa rakennella, PeKan päävalmentaja Roope Mäkelä sanoo. — Catz on edelleen hyvä joukkue ja se on viime aikoina raapinut niukkoja voittoja, mutta me lähdemme jatkamaan siitä mihin ennen joulua Kouvottaria ja Espoota vastaan jäimme. Eli voittamaan. Peli-Karhut esittelee ottelussa uuden amerikkalaisen pelintekijänsä Daisha Simmonsin. Hän korvaa joulutauon alla potkut saaneen Tanisha McTillerin. — Daisha on ollut harjoituksissa erittäin hyvä. Hän on taitava ja monipuolinen pelintekijä ja hyvässä fyysisessä kunnossa, Mäkelä kehuu. Simmons on jo kolmas amerikkalainen pelintekijä Peli-Karhuissa tällä kaudella. Mäkelän mukaan hän on isompi ja parannettu painos alkukauden Almesha Jonesista. Jones joutui jättämään pelit polvivamman takia jo lokakuussa. — Almesha oli hyvä, mutta Daisha on isompi (178 cm) varsinkin puolustupäässä parempi. PeKa on muuten täysilukuinen, mutta Lotta Richter on loukkaantunut ja ilmeisesti muutaman viikon sivussa. Richterillä on ”ylävartalovamma”. PeKan ja Catzin liigaottelu alkaa Karhuvuoren urheilutalossa kello 18.30. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/12/Simmonsin%20PeKa-debyytti%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20%E2%80%94%20%E2%80%9DTaitava%2C%20monipuolinen%20ja%20hyv%C3%A4ss%C3%A4%20kunnossa%E2%80%9D/2017321770460/4