Kymen Sanomat: Paksuniemen palaneesta voimalasta putosi siipi Tulipalon tuhoama voimala Haminan Paksuniemessä on menettänyt yhden kolmesta siivestään. 15 tonnia painanut siipi putosi torstain ja perjantain välisenä yönä voimalan rungon läheisyyteen. Haminan Energia Oy:n verkostoliiketoiminnan johtaja Kalevi Mattilan mukaan siipi on Hillonlahden jäällä ja vain osittain uponneena.— Siipi putosi parinkymmenen metrin päähän voimalasta meren jäälle. Sen paino leviää niin suurelle alalle, ettei se ole mennyt kokonaan jään läpi, Mattila toteaa.Hänen mukaansa siipi saa olla jäällä silläkin uhalla, että se uppoaisi, sillä turvallisuussyistä ei voimalan lähelle voida tuulisella säällä mennä. — Ensi viikolla ryhdymme valmistelemaan voimalan purkamista ja kiinnitämme koneiston ympärille turvaverkon. Sen tarkoitus on suojata työntekijöitä ja estää komponenttien putoaminen maahan. Mitään sipiähän se ei estä putoamasta, mutta muita osia.Mattila muistuttaa, että voimalan ympärillä olevaa suoja-aluetta on noudatettava, sillä on jatkuva vaara, että voimalasta putoaa osia. Pienemmät osat voivat lentää tuulen mukana voimalasta kauaskin ja aiheuttaa vaaraa.Tuulivoimala paloi viime viikon torstain ja perjantain vastaisena yönä. Paloon johtaneita syitä selvitetään parhaillaan. Palo aiheutti 4-5 miljoonan euron vahingot. Voimala oli vakuutettu. Lue koko uutinen:

