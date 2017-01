Uutinen

Kymen Sanomat: Merikeskus Vellamossa yli 110 000 kävijää viime vuonna Merikeskus Vellamossa vieraili viime vuonna yli 110 000 kävijää. Kävijämäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna noin 9000:llä vieraalla. Lukuun on laskettu näyttelykävijät, tapahtumakävijät, kokousvieraat sekä Tietokeskus Vellamon ja ravintola Laakongin asiakkaat. Vellamossa kasvoi erityisesti alle 18-vuotiaiden kävijöiden määrä. Nuorten kävijämäärän kasvu johtui esimerkiksi koululaisille suunnatuista kulttuuripoluista sekä Pertsa ja Kilu -opetusteatterista. Viime vuonna Vellamossa järjestettiin 112 tapahtumaa, kun vuonna 2015 tapahtumia järjestettiin 81. Uusia kävijöitä toivat esimerkiksi Venehallin jazzkonsertit ja muut musiikkitapahtumat. Tietoherkku-luennoille kokoonnuttiin 16 kertaa. Vellamossa järjestettiin vuoden aikana myös elokuvaesityksiä sekä luentotilaisuuksia. Suomen itsenäisyyden juhlavuonna Vellamossa esitellään laivojen pienoismalleja sadan vuoden ajalta sekä Karhulan lasitaiteosaamista. Kasvoja Kymenlaaksosta -näyttelyssä kuvataan kymenlaaksolaista identiteettiä eri näkökulmuista. Myös jäänmurtaja Tarmo valjastetaan osaksi itsenäisyyden juhlavuoden tapahtumia. Tarmo avataan yleisölle kesän aikana. Vellamolla on keskeinen rooli myös Meripäivillä sekä The Tall Ships Race -tapahtumassa, jonka odotetaan tuovan satamaan noin 3000 purjehtijaa ja yli sata alusta. Lue koko uutinen:

