Kymen Sanomat: Kotkansaarella ja Karhulassa ennakkoäänestys on kirjastoissa Kotkan ennakkoäänestyspaikat Kotkansaarella ja Karhulassa muuttuvat kevään kuntavaaleissa. Aiemmin ennakkoäänestyspaikkoina ovat olleet postitoimipaikat Kotkansaarella ja Karhulassa sekä Länsi-Kotkan palvelukeskus ja Otsolan kirjasto. Posti on lakkauttanut edellä mainitut postitoimipaikat. Myöskään Otsolan kirjasto ei ole enää käytettävissä. Uusiksi ennakkoäänestyspaikoiksi ovat tulossa kaupunginkirjasto ja Karhulan kirjasto, joiden lisäksi Länsi-Kotkan palvelukeskus säilyy äänestyspaikkana edelleen. Kuntavaalien varsinainen päivä on 9.4. Ennakkoon voi äänestää 29.3.—4.4. Ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat ovat seuraavat: Kaupunginkirjasto ja Karhulan kirjasto: arkisin klo 10—19, la ja su klo 10—16. Länsi-Kotkan palvelukeskus: ma ja ti klo 11—19, ke, to ja pe klo 8—15, la klo 10—16, su suljettu. Lue koko uutinen:

