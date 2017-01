Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan pääkirjastossa keskustellaan tänään jalkapallosta — musiikista vastaavat Ilkka Vainio ja Janus Hanski Kotkassa keskustellaan tänään monikulttuurisuuden mahdollisuuksista musiikin ja liikunnan keinoin. Kotka-Kymin seurakunta ja Monikulttuurinen toimintakeskus Mylly järjestävät pääkirjastossa tilaisuuden, jossa keskustellaan sekä kuunnellaan musiikkia. Kari Karppanen Myllystä kertoo, että esille nostetaan muun muassa se, miten ulkomaalaispelaajien asema on vuosien varrella muuttunut Suomessa. Pohdintaa tulee siitä, miten pelaajat ovat sopeutuneet suomalaiseen yhteiskuntaan ja miten he pärjäävät siviilielämässä. Karppasen mukaan idea tilaisuuden järjestämisestä liittyy siihen, että FC Mylly aloittaa ensimmäiset sarjapelinsä 6. divisioonassa huhtikuussa. — Joukkueen tukikummiksi pyydettiin Ilkka Vainio, joka siihen ilomielin suostui. Pääkirjaston auditoriossa Vainio pohtii yhdessä Jukka Lopperin kanssa, onko Kotka jalkapallokaupunki. Paneelikeskustelussa ovat mukana Kirkon ulkomaanavun asiantuntija Karita Linden-Lemmetti, jalkapalloilijoiden pelaajayhdistyksen puheenjohtaja Ilari Äijälä ja FC Myllyn pelaaja Reza Rahmani Afganistanista. Lisäksi paneeliin tulee mukaan KTP:n edustaja. Tilaisuuden musiikista vastaavat Vainio ja Janus Hanski, joka myös on FC Myllyn tukikummi. Keskustelu- ja musiikkitilaisuus Kotkan pääkirjaston auditoriossa tänään kello 18. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/12/Kotkan%20p%C3%A4%C3%A4kirjastossa%20keskustellaan%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20jalkapallosta%20%E2%80%94%20musiikista%20vastaavat%20Ilkka%20Vainio%20ja%20Janus%20Hanski/2017321771540/4