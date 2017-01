Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkalaiset nuoret antoivat hyvää palautetta viime kesän kesätöistään Kotkan kaupunki on saanut Ohjaamon keräämässä kyselyssä hyvää palautetta nuorilta viime vuoden kesätöistä. Yli yhdeksän vastaajaa kymmenestä kertoi viihtyneensä työssään. Myös työn sisältö vastasi nuorten odotuksia. — Opin paljon uutta ja ohjeistukset oli hyvät. Työntekijät ottivat minut mainiosti vastaan ja työpaikalle oli kiva mennä. Sain kokemusta asiakaspalvelusta, josta on varmasti apua myös tulevaisuudessa, kertoo eräs kesätyöntekijä. Esimiehiltä kerätty palaute on ollut samansuuntaista nuorilta saadun palautteen kanssa. Kehuja on tullut hyvistä henkilövalinnoista sekä esimiehiä helpottaneesta rekrytointiprosessista. Esimiehet pitivät erityisesti ryhmähaastatteluista. — Haastattelut olivat mahtava tapa valita työntekijät sekä saada kontakteja nuoriin. Kotkan Ohjaamo järjestää nuorille tammikuussa erillisiä työnhakuopastusinfoja. Infoissa ammattilaiset kertovat vinkkejä työn hakemiseen ja auttavat tarvittaessa hakemuksen laatimisessa. Myös muulloin Ohjaamossa ollaan valmiita auttamaan, missä tahansa työnhakuun liittyvässä asiassa. Ohjaamo toimii kauppakeskus Pasaatissa ja on avoinna arkisin kello 13—17. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/12/Kotkalaiset%20nuoret%20antoivat%20hyv%C3%A4%C3%A4%20palautetta%20viime%20kes%C3%A4n%20kes%C3%A4t%C3%B6ist%C3%A4%C3%A4n/2017321772042/4