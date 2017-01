Uutinen

Kymen Sanomat: Kotka käy läpi arveluttavat vuokrasopimukset — Räskin mökki on niistä yksi Kotkan toimitilahallinto ja sisäinen tarkastus käyvät yhteistyössä läpi joidenkin Kotkan kiinteistöjen vanhat vuokrasopimukset. — Tarkastelun tekemiseen on ryhdytty mahdollisten epäkohtien löytämiseksi ja korjaamiseksi sekä avoimuuden lisäämiseksi, toteaa toimitilapäällikkö Tero Huusko. Huuskon mukaan tarkastelu koskee alle 20:ta kiinteistöä, esimerkiksi joitakin koulujen yhteydessä olevia vanhoja talonmiehen asuntoja, joiden vuokralaisena on kaupungin henkilöstöön kuuluva. Myös alhaiseksi tulkittava vuokra aiheuttaa tarkastelutarpeen. Kaupungin aikoinaan Petäjäsuolla lunastamien omakotitalojen vuokrasopimukset ovat esimerkiksi tarkastelun alla. Yksi uudelleen tarkasteltavista kohteista on myös Räskin mökki, joka on ollut vuokrattuna kaupunginvaltuutettu Juhani Hodjulle (vas.) vuodesta 2005 lähtien. Hodju maksaa mökistä vuokraa noin 120 euroa vuodessa. Hodju pitää vuokraa oikeana. Hän perustelee vuokratasoa suurella työmäärällä, jota hän jatkuvasti Räskissä tekee. Hodjun vuokrasuhde on hiertänyt vuokralaisen ja muiden Räskin alueen käyttäjien välejä koko ajan. Monissa kaupunkilaisissa herättää närää se, miksi yksi yksityinen henkilö on saanut vallata mökin lisäksi koko paikan niin, etteivät muut pääse sitä käyttämään, vaikka kysymyksessä on yleinen virkistysalue. Lue lisää päivän lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

