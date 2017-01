Uutinen

Kymen Sanomat: Kantasataman outlet-sopimus on määrä allekirjoittaa tammikuussa Kantasataman hankekehittäjän Cameron Sawyerin mukaan lopullinen sopimus Kantasataman tulevasta outlet-keskuksesta allekirjoitetaan pääoperaattorin ja investorin kanssa tammikuun aikana. — Neuvottelut Madridissa etenevät suunnitelmien mukaan. Neuvotteluissa käydään parhaillaan läpi yksityiskohtia viikon tai parin ajan, Saywer kommentoi. Edellinen deadline asialle oli tämän viikon keskiviikkona. Tietoja janoaville kotkalaisille määräaikoja on tarjoiltu hankkeen aikana niin monta, että optimistisimmankin usko saattaa jo olla koetuksella. Kotkan kaupunginjohtajaa Henry Lindelöfiä torstainen keskustelu Sawyerin kanssa rauhoitti. — Näyttää ihan hyvältä. Ehdottomasti olen rauhallisin mielin, Lindelöf toteaa. Lindelöf huomauttaa, että kaikenlaiset aikarajat ovat vain teoreettisia, koska mitään sanktioita niihin ei sisälly. — Jokainen päivä, jonka hankekehittäjä tekee meidän eteemme töitä, on hyvä. Kaikesta päätellen mahdollinen tuleva operaattori ja investori on espanjalainen. Eija Anttila Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/12/Kantasataman%20outlet-sopimus%20on%20m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4%20allekirjoittaa%20tammikuussa%20/2017321773245/4