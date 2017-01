Uutinen

Kymen Sanomat: Haminassa lasten uimaopetus alkaa jo eskarissa — Kotkassa uimahallien saavutettavuus voi aiheuttaa eroja lasten uimataidossa Uusimman valtakunnallisen uimataitotutkimuksen mukaan kuudesluokkalaisista on uimataitoisia 76 prosenttia. Määrä on säilynyt lähes ennallaan vuodesta 2011, jolloin uimataitoisia oli 72 prosenttia. Tyttöjen ja poikien uimataidossa ei ole eroa. — Kuntakohtaiset erot lasten uimataidossa ovat edelleen suuria. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin kirjatut tavoitteet toteutuvat hyvin vaihtelevasti, kertoo LIKES:n tutkija Matti Hakamäki. Kotkassa esimerkiksi alakoulujen uimakoulut ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille järjestää koulutoimi, kertoo kaupungin liikuntatoimenjohtaja Antti Mattila. — Pidän uimataitoa tärkeänä kansalaistaitona. Uimahallien saavutettavuus esimerkiksi kaikkien Kotkan koulujen kohdalla ei ole samanlainen jo maantieteellisestä sijainnista ja koulupäivien suunnittelun yksilöllisyydestäkin johtuen ja siksi mahdollisia kaupunginosa eroja saattaa ilmetä juuri vaikkapa lasten uimataidossa. Haminassa opetussuunnitelmaan liittyvää uintiopetusta annetaan kaikilla luokka-asteilla esikoulusta alakoulun kuudenteen luokkaan saakka. — Lapsia opettavat uimaan liikuntapalvelujen uimaopettaja ja tarpeen mukaan myös muut uimaopettajat, jotka työskentelevät pääasiassa uinninvalvojina. Koululaiset uivat Linnoituksen ja Ruissalon uimahalleissa, ja myös Kannusjärvellä opetetaan lapsia uimaan. Yläkoululaiset uivat omien liikunnanopettajien johdolla Linnoituksessa ja Ruissalossa, kertoo Haminan kaupungin liikuntasihteeri Kirsi Forsell. — Koulutuspalvelut ovat pitäneet nämä uintimäärät jo vuosia opetussuunnitelmassa, joten eskari- ja alakouluikäisten lasten uintitaito on melko hyvä. Lisätunnit herkkyyskausina eskarilaisten ja 1-2 –luokkalaisten ikäisinä luovat hyvän pohjan uintitaidolle, toteaa uimaopettaja Anu Vainio-Kylmälä Haminasta. Kotkassa uimaseura Aquilalla on tarjontaa tällä hetkellä vauvauinnista alkaen aina aikuisten kuntouintiin asti. — Tällä hetkellä lasten uimakoulut painottuvat lähinnä kesäaikaan. Viime kesänä seuramme järjestämän uimakoulun kävi melkein 500 lasta. Uimakouluissa on toki eritasoisia ryhmiä, joista ylivoimaisesti suosituin tuo alkeisryhmä, missä pyritään 10 metrin uimataitoon. Tästä on mahdollista jatkaa aina suoritusryhmään asti, missä opetellaan jo uintitekniikoita, kertoo seuran toiminnanjohtaja Sari Brunila. Uimataitoa selvitettiin pohjoismaisen uimataidon määritelmän pohjalta eli kuinka moni pystyy uintisyvyiseen veteen pudottuaan uimaan yhtäjaksoisesti 200 metriä, josta 50 metriä selällään. Kunnissa, joissa opetussuunnitelman mukaista uimaopetusta ei järjestetä lainkaan lasten uimataito on selvästi heikompi. — Näissä kunnissa uimataitoisia on ainoastaan 63 prosenttia, kun taas kunnissa, joissa opetusta on jokaisella luokka-asteella, uimataitoisia on 79 prosenttia. Tutkimuksessa nousi esiin myös huoli maahanmuuttajataustaisten oppilaiden muita heikommasta uimataidosta, kertoo Hakamäki. Kuudesluokkalaisten uimataitoa ja uimaopetuksen järjestämistä Suomessa on seurattu LIKES-tutkimuskeskuksen, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton sekä Opetushallituksen yhteisenä hankkeena vuodesta 2000. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/12/Haminassa%20lasten%20uimaopetus%20alkaa%20jo%20eskarissa%20%E2%80%94%20Kotkassa%20uimahallien%20saavutettavuus%20voi%20aiheuttaa%20eroja%20lasten%20uimataidossa/2017321761851/4