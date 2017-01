Uutinen

Kymen Sanomat: Haminan seurakunnan kirkkoherra Juha Tanska siirtyy johtamiskouluttajaksi Haminan seurakunnan kirkkoherra Juha Tanska siirtyy loppuvuodeksi johtamiskouluttajaksi Kirkon koulutuskeskukseen Järvenpäähän. — Toimintakulttuurin muutos yhteiskunnassa on synnyttänyt kirkolliselle johtamiselle, jumalanpalveluselämälle ja seurakuntien viestinnälle uusia haasteita, kuvailee Juha Tanska tulevan tehtävänsä aihealueita. — Kun seurakuntien jäsenmäärät ja rippikouluihin osallistuvien joukot ovat vähentyneet, on kirkon johtajien pystyttävä reagoimaan muuttuneessa toimintaympäristössä. Kirkon koulutuskeskus on Kirkkohallituksen koulutuksen ja kehittämisen asiantuntijayksikkö. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt Tanskalle virkavapautta Haminan seurakunnan kirkkoherran ja Kotkan rovastikunnan lääninrovastin viroista 1. helmikuuta — 31. joulukuuta väliseksi ajaksi. Tanskan sijaisena Haminan seurakunnan kirkkoherrana virkavapauden aikana toimii rovasti Juha Parjanen. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/12/Haminan%20seurakunnan%20kirkkoherra%20Juha%20Tanska%20siirtyy%20johtamiskouluttajaksi/2017321771642/4