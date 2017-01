Uutinen

Kymen Sanomat: Haminan Energia pysäytti varotoimena kolme tuulivoimalaa Summassa Haminan Paksuniemessä viime viikon torstain ja perjantain välisenä yönä olleesta tuulivoimalapalosta aiheutuivat miljoonien eurojen vahingot. Haminan Energia Oy:n toimitusjohtaja Timo Toikan mukaan vahinkojen suuruus on 4-5 miljoonaa euroa. Vakuutus korvaa vahingot. Tuhoutunut voimala oli konkurssiin menneen tuulivoimayhtiö Winwindin rakentama. Haminan Energia on varotoimenpiteenä pysäyttänyt kolme Summassa sijaitsevaa saman valmistajan voimalaa, kunnes kaikki selvitykset paloon johtaneista syistä on saatu tehtyä. Palaneen, mutta pystyssä pysyneen, voimalan ympärille on turvallisuussyistä muodostettu noin 200 metrin suoja-alue, jonne pääsy on estetty vartioinnilla. Toikan mukaan vartiointi on tarpeen, sillä voimalasta voi irrota osia, jotka aiheuttavat pudotessaan vaaraa liian lähellä oleville henkilöille. Palanut voimala on kiinnostanut runsaasti ihmisiä, sillä Paksuniemeä vastapäätä sijaitsevassa Matinsaaressa on perjantaista lähtien käynyt toista tuhatta uteliasta. Lue lisää päivän lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

