Kymen Sanomat: Hamina juhlii Suomen itsenäisyyttä muinaisella muodilla Amanuenssi Taina Vihra näyttää valokuvaa punahehkuisesta Mikkelin seudun muinaispuvusta. Vastaavanlainen asu saattaa pian löytyä monesta vaatekaapista, sillä Haminan kaupungin museot ja Haminan kansalaisopisto järjestävät Ol muinoin muodis -tapahtumasarjan, joka opastaa muinaispuvun valmistamiseen. — Ol muinoin muodis koostuu kuukausittain pidettävistä luennoista, tapahtumista ja työpajoista, jotka jatkuvat ensi vuodelle saakka, Vihra sanoo. Suomi 100 -juhlavuoden hankkeen tavoitteena on tuoda paikkakunnalle toimintaa ja elämää. Vaikka päämääränä on valmistaa muinaispuku, voivat tapahtumiin osallistua myös muut historiasta kiinnostuneet. — Tarkastelemme laajemmin aikaa, jolloin vaateparsi oli käytössä. Mukana on tapahtumia koko perheelle. Ol muinoin muodis alkaa torstaina 19. tammikuuta Haminan kirjaston Kasper-salissa pidettävällä yleisöluennolla, jossa arkeologi Paula Kouki kertoo elämästä myöhäisrautakaudella. Ennen luentoa kotkalainen Marjut Tiitiäinen esittelee valmistamansa muinaispuvun. — Suomesta löydetyt muinaispuvut ajoittuvat 800—1300-luvuille eli myöhäisrautakauden loppuun, jolloin siirryttiin polttohautauksesta ruumishautaukseen, Kouki kertoo. Hautalöytöjen perusteella Suomessa on rekonstruoitu kaikkiaan yhdeksän erilaista muinaispukua. Mikkeli on näistä alueellisesti lähimpänä Haminaa. Varsinainen pukujen valmistus käynnistyy myöhemmin keväällä. Työpajojen vastaavana asiantuntijana toimii käsityönohjaaja Anne Juselius. Ensimmäinen työpaja pidetään Haminan Kauppiaantalomuseossa 25. maaliskuuta. Avoimen yleisötilaisuuden aiheena ovat lautanauhat ja värttinäkehräys. Syksyllä koulutus jatkuu Haminan kansalaisopiston kurssilla. Opiston rehtori Anna-Liisa Lavila kiittelee yhteistyöprojektia. — Tällä tavalla saamme historian kaikkien ulottuville. Hankkeessa on mukana myös paikallisia yhdistyksiä ja historiaharrastajia. Yksi näistä on haminalainen harrastaja-arkeologi ja -seppä Seppo Kallio, joka valmistaa rautakoruja 12. elokuuta Vehkalahden kotiseutumuseolla pidettävässä koko perheen tapahtumassa. Tapahtumasarja jatkuu kesään 2018 asti, jolloin valmistuneet muinaispuvut esitellään Kansallispukujen tuuletuspäivänä 5. elokuuta. Ol muinoin muodis -tapahtumien avausluento Haminan pääkirjaston Kasper-salissa torstaina 19.1. klo 18. Luentomaksu 5 euroa. Lue koko uutinen:

