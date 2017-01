Uutinen

Kymen Sanomat: Etelä-Kymenlaaksossa kokeillaan eläinlääkärien yhteispäivystystä tammikuussa Eläinlääkäripäivystys järjestetään yhteistyössä Etelä-Kymenlaaksossa kahtena viikonloppuna tammikuussa. Päivystysalueena on Kotka, Pyhtää, Hamina, Virolahti ja Miehikkälä. Alue on normaalisti jaettu kahteen eri päivystysalueeseen. Viikonloppuna 13—15. tammikuuta päivystää Kotkan eläinlääkäri, jonka vastaanotto on Pyhtäällä. Viikonloppuna 20—22. tammikuuta päivystää Haminan eläinlääkäri, jonka vastaanotto on Miehikkälässä. Päivystysajat alkavat perjantaina kello 16 ja päättyvät maanantaina kello 8. Molempina viikonloppuina päivystävän eläinlääkärin tavoittaa sekä Kotkan että Haminan päivystysnumeroista. Molempina viikonloppuina asiakkaille annetaan palautelomake, jolla selvitetään yhteispäivystyksen toimivuutta. Yhteispäivystys käsiteltiin molempien kaupunkien ympäristölautakunnissa joulukuussa, koska päivystykseen osallistuville eläinlääkäreille oli kertynyt paljon päivystyksiä. Tulevan maakuntauudistuksen myötä on todennäköistä, että päivystyspiirit tullaan yhdistämään. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/12/Etel%C3%A4-Kymenlaaksossa%20kokeillaan%20el%C3%A4inl%C3%A4%C3%A4k%C3%A4rien%20yhteisp%C3%A4ivystyst%C3%A4%20tammikuussa/2017321771498/4