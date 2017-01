Uutinen

Kymen Sanomat: 50 metrin suora pudotus lampeen Retkeilijät äänestivät viime vuonna maan kolmanneksi parhaimmaksi retkipaikaksi Olhavanvuoren, joka on Repoveden kansallispuistossa Valkealassa. Ääniä annettiin yhteensä 2254, jotka jakautuivat 11:lle kohteelle. Repovedellä Korpin kierros -reitti kiertää Olhavanlammen ja nousee vuoren huipulle. Sieltä avautuvat metsä- ja järvimaisemat, jotka ovat harvinaisia eteläisessä Suomessa. Mahtava nähtävyys sekä kiipeilyharrastajien suosima on vuoren kalliojyrkänne, jonka huipulta on suora pudotus lammen pintaan. Viime vuoden äänestyksen voitti Kokkolan Vattajanniemi ja toiseksi tuli Suomussalmella Säynäjäsuon ja Syväjärven alue. Vuoden 2017 suositukset retkipaikkakohteiksi löytyvät netissä www.retkipaikka.fi Lue koko uutinen:

