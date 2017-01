Uutinen

Kymen Sanomat: Titaanien voittoputki kovaan testiin — tänään on vastassa Ketterä Titaanit kohtaa tänään Ketterän kotipelissä Kotkan jäähallissa. Titaanit on voittanut jääkiekon Suomi-sarjassa seitsemän kotiottelua peräkkäin. Edellinen tappio tuli juuri sarjakärki Ketterälle marraskuun 4. päivänä. Titaanit on hävinnyt imatralaisille sarjassa kolmesti — ja tylysti onkin: 0—12, 2—8 ja 1—8. Ketterä tulee Kotkaan 14 ottelun mittaisessa voittoputkessa, joten itseluottamus lienee imatralaisleirissä todella korkealla. Ketterä on muutenkin vain vahvistunut, sillä se esitteli edellisessä ottelussaan kaksi uutta pelaajaa: LeKistä takaisin Imatralle palanneen hyökkääjä Tomi Iso-Mustajärven ja reilut 300 liigaottelua pelanneen hyökkääjä Olli Julkusen. Titaaneilta ovat poissa HCIK-ottelussa ylävartalovamman saanut hyökkääjä Ville Myyryläinen sekä koko sopimusmaalivahtikolmikko Niilo Pussinen, Joel Luhtanen ja Henri Penttilä. Pussinen sai kovan iskun päähän HCIK-ottelussa ja oli huonovointinen ottelun jälkeen. Luhtasen poissaolo johtuu siviilipuolen kiireiden aiheuttamasta harjoittelutauosta ja Penttilällä varusmiespalveluksesta. Titaanien maalilla pelaa tänään A-nuorten Mestiksestä lainattu Otto Vehviläinen. — Koska maalivahdille oli huutava tarve, päädyimme Peliittojen kanssa olevan yhteistyösopimuksen myötä tarjoamaan Vehviläiselle mahdollisuutta päästä tolppien väliin Suomi-sarjassa, kommentoi Titaanien päävalmentaja Mika Piispanen. Varalla on oma juniori Oskari Salminen. Lisäksi Titaanit saa Peliitoista lainalle puolustaja Ville Väinölän sekä pelikieltonsa kärsineen hyökkääjä Jesse Peltosen. Titaanit—Ketterä, Suomi-sarjan jääkiekkoa Kotkan jäähallissa kello 19. Lue koko uutinen:

