Uutinen

Kymen Sanomat: RP Group ja Timber Box oy yhdistävät voimansa Haminan—Kotkan satamassa Mekaanista metsäteollisuutta Haminan—Kotkan satamassa yhteistyössä palvelleet huolintayritys Timber Box Oy ja logistiikkayritys RP Group yhdistävät voimansa ja palvelevat asiakkaitaan tulevaisuudessa nimellä RP Timber Oy. Muutoksen keskeinen tarkoitus on parantaa asiakkaiden kilpailukykyä suoraviivaistamalla toimintatapoja ja poistamalla päällekkäisyyksiä. Yhteistyö jatkuu entistä tehokkaampana. — Olemme erittäin tyytyväisiä uuteen järjestelyyn, tämä antaa meille aivan uudet mahdollisuudet kehittää satamalogistiikkaa, toteavat RP Groupin toimitusjohtaja Petri Lempiäinen ja Timber Box Oy:n toimitusjohtaja Jan van den Wildenberg. — Yhdistymisen tuoma taloudellinen vakaus takaa oikea-aikaiset investoinnit, joilla varmistetaan kasvu. Tämä on vahva viesti asiakkaille, jotka odottavat meiltä innovatiivista ja tehokasta palvelua. Uusi yhtiö kuuluu RP konserniin ja sen osake-enemmistö on konsernin emoyhtiöllä RP Logistics Oy:llä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/11/RP%20Group%20ja%20Timber%20Box%20oy%20yhdist%C3%A4v%C3%A4t%20voimansa%20Haminan%E2%80%94Kotkan%20satamassa/2017321764757/4