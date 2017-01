Uutinen

Kymen Sanomat: Osallistu äänestykseen: Kiinnostavatko kuntavaalit? Puolueilla on vielä noin puolitoista kuukautta aikaa nimetä ehdokkaita kevään kuntavaaleihin. Kotkan kokoomus on nimennyt 73 ehdokasta ja sen vaaliliittolainen RKP nimeää kolme. Muilla puolueilla ehdokasasettelu ei ole ollut aivan yhtä vaivatonta, vaikka Kotkan seudun vihreät iloitseekin jo uudesta ennätyksestään, 32 ehdokkaasta. Demareiden paikallinen vaalipäällikkö Sami Virtanen arvioi realistisesti, että aivan täyttä 76 ehdokkaan listaa puolue ei Kotkassa ehdi kasaan saada, nyt heitä on 42, mutta 65:een Virtanen olisi tyytyväinen. Kiinnostavatko kuntavaalit sinua? Onko ehdokkaan löytämienen helppoa? Aiotko äänestää kuntavaaleissa? Osallistu äänestykseen ja kommentoi aihetta alla olevassa tekstilaatikossa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/11/Osallistu%20%C3%A4%C3%A4nestykseen%3A%20Kiinnostavatko%20kuntavaalit%20/2017321759560/4