Kymen Sanomat: Näin Kymenlaakson keskussairaalasta vastattiin: Miten on mahdollista että väärä jalka kipsattiin Miten on mahdollista, että lapselta kipsataan sairaalassa ensin yksi ja sitten toinen jalka ja sitten muutaman päivän päästä vasta huomataan, että toinen jaloista on kipsissä turhaan päivystysosaston ylilääkäri Terhi Kontio Kymenlaakson keskussairaalasta? — En tunne kyseistä tapausta ja vaikka tuntisinkin, en voi yksittäiseen tapaukseen ottaa julkisesti kantaa. — Yleisellä tasolla voin vastata, että kysymys voi olla inhimillisestä erehdyksestä, siis että olisi vahingossa kipsattu väärä jalka. Röntgenosasto kyllä merkitsee kuvat huolellisesti. — Tilanne voisi johtua myös siitä, että päivystysaikana ei ole röntgenlääkäriä paikalla, vaan kliinikkolääkäri tulkitsee kuvat. Jos kuvissa on hänen mielestään murtuma, tapaus hoidetaan murtumana. — Myöhemmin kuvat katsotaan uudestaan eli jälkiarvioidaan. Kyse on laadunvarmistuksesta, ja sen tekee joko röntgenlääkäri tai tiimi. Jos käy ilmi, että jälkiarvioinnin lopputulos poikkeaa alkuperäisestä diagnoosista, toimitaan sen mukaan. Onko parivuotiaan potilaan murtumatapauksessa normaalia, että sairaalareissu venyy seitsemän tunnin mittaiseksi? — Päivystyskäynnin pituus vaihtelee kovin. Se riippuu muun muassa siitä, paljonko päivystyksessä on potilaita ja minkälaisia vaivoja heillä on. Esimerkiksi meillä kipsauksia hoitaa yksi henkilö. Siinä voi tulla viivettä, jos kipsattavia on paljon. Missä järjestyksessä potilaat hoidetaan? — Päivystyspotilaat otetaan vastaan kiireellisyysjärjestyksessä lääketieteellisin perustein. Lapset eivät automaattisesti pääse jonon ohi, vaikka heidät pyritäänkin hoitamaan mahdollisimman nopeasti. Seitsemän tunnin odotus kuulostaa kyllä kovin pitkältä ajalta. Kenenkään pitäisi joutua odottamaan kovin kauan. Miten sellaisen potilaan kannattaa menetellä, jonka mielestä sairaalareissu ei mennyt ihan niin kuin piti? — Ilman muuta olla yhteydessä meihin, jotta voimme selvittää asioiden kulun potilaalle. Lue koko uutinen:

