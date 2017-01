Uutinen

Kymen Sanomat: Kymi Sinfonietta avaa suomalaisittain Kymi Sinfonietta aloittaa tällä viikolla Suomen satavuotisjuhlat soittamalla kotimaisia säveltäjiä. Kevätkauden ensimmäisessä konsertissa kuullaan teoksia Uuno Klamilta, Einojuhani Rautavaaralta, Erkki Melartinilta ja Jean Sibeliukselta. — Tämä on kunnianosoitus suomalaisille säveltäjille. Kaikki kappaleet ovat oikeasti made in Finland. Klassinen musiikki on Suomen vientituote ja ylpeys, konserttia johtava kapellimestari Eero Lehtimäki sanoo. Solistivieraaksi saapuu Pariisissa asuva pianisti Laura Mikkola, joka esittää Rautavaaran Pianokonserton nro 2. Viime kesänä menehtyneen säveltäjän teos kuullaan nyt Kymenlaaksossa ensimmäistä kertaa. Rautavaara-tulkkina tunnettu Mikkola kertoo, että kyseinen kappale on hänelle erityisen rakas. — Siinä on upeita harmonioita ja melodia, joka kaivertaa sielua. On hienoa päästä esiintymään juhlavuoden ensimmäiseen konserttiin ja soittamaan nimenomaan Rautavaaraa, Mikkola kertoo. Konsertin aluksi soi Aleksis Kiven tekstiin pohjautuva Klamin Nummisuutarit-alkusoitto. Lehtimäen mukaan kujeileva kappale on yhtä hupaisa seikkailu kuin Kiven näytelmä. Toisena kuultavaa Rautavaaran pianokonserttoa kapellimestari kuvailee kristallipalloksi, jonka sisällä on monta eri maailmaa. Toisella puoliskolla orkesteri soittaa osia Melartinin baletista Sininen helmi, joka on ollut unholassa 1930-luvulta lähtien. Lehtimäen tietojen mukaan satubalettia on esitetty vain muutamia kertoja. Illan viimeinen teos on Sibeliuksen Historiallisia kuvia nro 2, joka on sävelletty maamme itsenäisyysponnistelujen aikaan. — Tätäkään kappaletta ei kuule liian usein. Se on todellinen aarre. Kymi Sinfoniettan konsertti Kotkan konserttitalossa 11.1. klo 19 ja Kuusankoskitalossa 12.1. klo 19. Taiteilijatapaamiset ennen konsertteja kello 17.30 Kotkan Laulumiestalossa ja Kuusankoskitalon kokoushuone Hirvelässä. Lue koko uutinen:

