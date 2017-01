Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkamills ei kommentoi lomautushuhuja Kotkamills Oy:n toimitusjohtaja Markku Hämäläinen ei kommentoi mitenkään huhuja, joiden mukaan yhtiö olisi lomauttamassa väkeä. Hämäläinen myöntää, että kilpailutilanne kuluttajakartonkimarkkinoilla on kova. Hän uskoo kuitenkin, että kysymys on hetkellisestä ylitarjonnasta, joka johtuu kahden maailman suurimman kuluttajakartonkeja valmistavan koneen lähes samanaikaisesta käyttöön otosta. — Lyhyelläkin tähtäimellä uskon, että koneen koko kapasiteetti saadaan käyttöön. Hämäläisen mukaan henkilöstöryhmien edustajien kanssa on sovittu, että mahdollisista lomautuksista tai muista tehtaan sisäisistä asioista ei puhuta tehtaan ulkopuolelle. Stora Enso puolestaan kertoi keskiviikkona investoivansa yhteensä yhdeksän miljoonaa euroa kuluttajapakkauskartonkitehtaisiinsa Imatralla ja Inkeroisissa sekä Ruotsin Forsissa jatkaakseen mikrokuitusellun (MFC) kaupallistamista ja nopeuttaakseen tuotekehitystä. Lue koko uutinen:

