Kymen Sanomat: KTP kohtaa Kauhajoella monta vanhaa tuttua — myös Devonne Gilesin KTP-Basket pelaa tänään Korisliigaa Kauhajoella. Vastassa on liigan toiseksi kotkalaispitoisin joukkue Karhu, jossa on päävalmentaja Sami Toiviaisen lisäksi nyt viisikollinen entisiä KTP-pelaajia. Viimeisimpänä joukkoon liittyi sentteri Devonne Giles, joka hankittiin Pohjanmaalle tuuraamaan loukkaantunutta DeVaughn Washingtonia. Washington on poissa tänään, joten Giles pelannee viimevuotista seuraansa vastaan. Hänen pelilupansa saapui Kauhajoelle aamupäivällä. Alkukauden iso sentteri on pelannut Slovakian liigassa hänelle vaatimattomilla tilastoilla 5,8 pistettä ja 3,9 levypalloa per ottelu. — Gilesin liittyminen kokoonpanoon auttaa meitä varmasti monella saralla, ja nyt tärkeintä onkin tuoda hänet peliin sisään kaikessa rauhassa, Toiviainen sanoi Korisliigan verkkosivuilla. KTP tavoittelee kauden toista vierasvoittoa täydellä 12 pelaajan ryhmällä. Helppoa voiton hakeminen ei ole nytkään, sillä Karhu ei ole hävinnyt kotonaan sitten kauden avauskierroksen, ja voitti sunnuntaina vieraissa kärkijoukkue Seagullsin. — Tavoitteena on estää Kauhajoen juoksupeli ja Sarcevicin palloscreen-peli, KTP:n päävalmentaja Ray Ailus sanoo. Ne eivät kuitenkaan ole isäntien ainoita aseita. — Unruhin ja Hollinsin kaukoheittojen kanssa pitää olla tarkkana, ja on myös pärjättävä Kauhajoen isojen miesten kanssa fyysisesti, Ailus luettelee illan tehtävälistaa. Korisliigaottelu Kauhajoella alkaa kello 18.30. Lue koko uutinen:

