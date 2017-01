Uutinen

Kymen Sanomat: KTP esitteli osaamisensa ääripäät: 22 pisteen johto kääntyi murskatappioksi Korisliigan KTP-Basket pelaa parhaimmillaan erinomaista koripalloa. Pahimmillaan joukkueen esitys on sitten jotain aivan muuta. Tänään KTP esitteli Kauhajoella skaalan molemmat ääripäät: alussa kaikki kulki kuin unelmissa, ja KTP johti vajaan kymmenen minuutin pelaamisen jälkeen 22 pisteellä 31—9. Siinä vaiheessa oli vaikea uskoa, että lopputulos olisi isäntäjoukkue Karhun eduksi 105—81. Vielä puoliajalla vieraat johtivat 45—35. KTP on ollut liigan huonoin kaukoheittojoukkue. Nyt kotkalaisilta onnistui alussa melkein kaikki, ja KTP takoi William Walkerin johdolla ensimmäisellä kympillä yhdeksästä kolmosyrityksestä seitsemän sisään. Kun puolustuskin piti, KTP vei avauskympin hämmästyttävästi 31—12. Karhu on hävinnyt tällä kaudella vain yhden kotiottelun ja KTP on vastaavasti voittanut vieraissa vain kerran. Jo toisella kymmenminuuttisella Karhu sai KTP:n korinteon ehtymään ja lehti alkoi kääntyä. Kolmannen jakson lopulla tapahtui sitten vääjäämätön, kun Kammeon Holsey donkkasi Karhun ensimmäistä kertaa johtoon tilanteessa 67—65. Siitä isännät menivät nopeasti menojaan, eikä KTP:llä ollut keinoja pysytellä perässä. Holsey heitti voittajille 21 pistettä. Vieläkin parempaan pystyivät ex-kotkalainen Bojan Sarcevic (22) ja Austin Hollins (26). Ensimmäisen ottelunsa toisen Kauhajoen-pestinsä aluksi pelannut Devonne Giles oli kentällä reilut seitsemän minuuttia, mutta jäi pisteittä. KTP:stä Daniel Bailey (25) pelasi ehdottomasti parhaan ottelunsa KTP-paidassa, ja Sherman Gay runnoi tavanomaiset 23 pistettä. Walker hyytyi loistavan alun jälkeen 12 pisteeseen. Ne kaikki syntyivät seitsemän ensimmäisen peliminuutin aikana. KTP:n pelit jatkuvat perjantaina kotisalissa BC Nokiaa vastaan. Lue koko uutinen:

