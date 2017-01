Uutinen

Kymen Sanomat: Halusiko Siriukseen murtautunut mies pitää juhlat? Etsi käsiinsä viinaa, suklaapiirakkaa, serpentiinejä ja stereot Varhain keskiviikkoaamuna pyhtäälläisen Sirius Sport Resortin tuulikaapista kiinni otettu murtovaras oli ilmeisesti juhlatuulella. — Hän halusi ilmeisesti pitää juhlat, koska hän tunkeutui ravintolan puolelle ja etsi käsiinsä konjakkia, jota hän joikin puoli pullollista. Hänelle kelpasivat muun muassa myös gini ja lonkerot. Mies oli ottanut pakastimesta suklaapiirakkaa ja löysi tiloistamme myös serpentiinejä ja ilmapalloja, kertoo ravintolan vuoropäällikkö Reetta Romppainen. Elämysurheilukeskuksesta murtautuja oli tuonut ravintolan puolelle stereot ja vaatteita. — Vahinkojen suuruutta on toistaiseksi vaikea arvioida, koska emme vielä tiedä mitä kaikkea puuttuu, mutta ainakin yhden järeämmän lasioven lasi on lyöty sisään ja paris muusta ovesta on lasi rikki. Mutta ei täällä näy suurempaa vahinkoa, kertoo yrityksen IT- ja kiinteistövastaava Toni Loisko. Loisko kertoo, että murtautuja jäi kiinni, koska hän panikoitui vartijan tullessa paikalle. — Hän juoksi tuulikaappiin ja jäi raukkaparka jumiin kaksien ovien väliin, kun ovet eivät auenneetkaan ulos asti. Lue koko uutinen:

