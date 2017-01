Uutinen

Kymen Sanomat: Demareiden Sami Virtanen: ”Pietiläinen olisi kelvannut meillekin” Kotkan demareiden paikallinen vaalipäällikkö Sami Virtanen arvioi realistisesti, että aivan täyttä 76 ehdokkaan listaa puolue ei ehdi kevään kuntavaaleihin kasaan saada, nyt heitä on 42, mutta 65:een Virtanen olisi tyytyväinen. Tällä hetkellä demareitten listalla on 14 sellaista, jotka eivät ole koskaan aiemmin olleet ehdolla. — Ehdokkaiden hankinta ei ole ollut mitenkään helppoa. Eniten on saanut selittää sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia ja tulevan kunnan roolia. Myös riitainen kuva kunnallispolitiikasta on mietityttänyt, Virtanen toteaa. Nykyisistä 13 demarivaltuutetusta kymmenen on ilmoittanut asettuvansa edelleen ehdolle. Ninni Taavitsainen ja Jari Luumi eivät enää jatka, Irma Rajantie miettii vielä. Demarit tähtää mahdollisimman monipuoliseen listaan. Kulttuurialan ihmisiä on toistaiseksi vähän. Virtasen mukaan Petri Pietiläinen olisi kyllä kelvannut demareillekin. Kotkan vasemmistoliitolla on nyt kasassa 50 ehdokasta, yhtä monta miestä ja naista. Seitsemän heistä on nykyisiä valtuutettuja. — Luonnollisestikin toivon että saisimme täyden listan mutta edellisten kunnallisvaalien ehdokasmäärän ylittäminen on sekin hyvä tulos, toteaa Kotkan vasemmistoliiton kunnallisjärjestön puheenjohtaja Suvi Silvala. Nuorista ehdokkaista on pulaa jokaisessa puolueessa. Demariehdokkaista kaksi on alle 30-vuotiaita ja kahdeksan alle 40. Vasemmistoliitossa alle 30-vuotiaita on neljä ja alle 40-vuotiaita 17. Puolueilla on vielä noin puolitoista kuukautta aikaa nimetä ehdokkaita kevään kuntavaaleihin. Kotkan kokoomus pääsi tuulettamaan jo ennen joulua kertomalla listansa olevan täynnä. Kokoomus on nimennyt 73 ehdokasta ja sen vaaliliittolainen RKP nimeää kolme. Muilla puolueilla ehdokasasettelu ei ole ollut aivan yhtä vaivatonta, vaikka Kotkan seudun vihreät iloitseekin jo uudesta ennätyksestään, 32 ehdokkaasta. Ja lisää on puheenjohtaja Tiina Rosbergin mukaan vielä tulossa ennen kuin ehdokkaiden asettamisen takaraja helmikuun lopussa päättyy. Vihreitten ehdokkaaksi lähtenyt kirjailija Petri Pietiläinen arvelee, että nykyisessä tilanteessa Kotkan politiikkaan tarvitaan sovittelevaa ja keskustelevaa ääntä. Pietiläinen haluaa korostaa sitä, että kulttuurilla ja taiteella on itseisarvonsa. — En ole koskaan ollut innostunut siitä, että kulttuuri ja taide on matkailu- ja elinkeinopoliittinen asia, vaikka toki Meripäivät hieno tapahtuma onkin. Lue lisää päivän lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

