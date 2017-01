Uutinen

Kymen Sanomat: ”Ala-arvoista puuhastelua” — Titaanien päävalmentajalle ja pistepörssin kärkimiehelle pelirangaistus Imatran Ketterä katkaisi 7—4-voitolla Titaanien seitsemän pelin mittaiseksi venyneen kotivoittojen sarjan jääkiekon Suomi-sarjassa tänään. Isäntien pinnan taas katkaisivat tuomariston ratkaisut, joihin titaanileirissä ei oltu lainkaan tyytyväisiä. — Ymmärrän, että erotuomarille sattuu virheitä, mutta tämä oli mielestäni ala-arvoista puuhastelua, Titaanien päävalmentaja Mika Piispanen arvosteli. Piispanen on seuraavan ottelun (KooVee Tampereella) toimintakiellossa, sillä hän sai ottelun päätyttyä pelirangaistuksen epäurheilijamaisesta käytöksestä. Toisessa erässä saman koki — samasta syystä — Titaanien paras pistemies Juho Luukkonen. Isäntien varakapteeni Aapo Lampinen kävi erotuomari Mikko Raution kanssa kiivasta sananvaihtoa vielä ottelun jälkeen. — Olihan Ketterä parempi, mutta oliko erotuomarin pakko vielä auttaa heitä? Lampinen kysyi. — On se kumma, ettei teille mikään kelpaa. Silloinkaan ette ole tyytyväisiä, kun voitatte, Rautio vastasi. Titaanit sai ottelussa viisi kaksiminuuttista, kun Ketterä selvisi yhdellä. Vieraat tekivät neljästä ensimmäisestä maalistaan kolme ylivoimalla. Kun jäähytilastoon lisätään Piispasen ja Luukkosen isot rangaistukset, on loppusumma erikoista luettavaa: Titaanit 60 minuuttia, Ketterä 2 minuuttia. Lue koko uutinen:

